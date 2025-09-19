مصر.. إحالة الفنانة شيرين عبد الوهاب إلى المحاكمة

وحددت المحكمة جلسة 9 أكتوبر المقبل لنظر محاكمة شيرين عبد الوهاب بتهمة سب وقذف مدير حساباتها الشخصية إثر خلافات بينهما حول كلمات السر الخاصة بتلك الحسابات.
وكانت النيابة العامة بالشيخ زايد في محافظة الجيزة، أحالت شيرين عبد الوهاب إلى المحاكمة بتهمة سب وقذف مدير حساباتها الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي، بعدما استدعت المطربة وواجهتها بالاتهامات المنسوبة إليها.
وفي مايو الماضي، حرر المجني عليه بلاغا في قسم شرطة ثان الشيخ زايد، ووجهت إلها تهمة السب والقذف بألفاظ نابية خادشة للشرف والاعتبار، وأثبت ذلك بواسطة الدليل الفني وفقا للتحقيقات.
وتضمنت الاتهامات كذلك إساءة استعمال وسائل الاتصالات، بداعي توجيه الفنانة المعروفة عبارات سب مباشرة للمجني عليه عبر الهاتف المحمول.
