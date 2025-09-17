الأربعاء 2025-09-17 12:17 م
 

أسرة عبد الحليم حافظ تعلن عن إعادة فتح منزله للزيارات - صور

65
الفنان المصري القدير الراحل عبد الحليم حافظ
 
الأربعاء، 17-09-2025 11:04 ص

الوكيل الإخباري-  أعلنت أسرة العندليب الراحل عبدالحليم حافظ عن إعادة فتح منزله في الزمالك لاستقبال الزوار يوميًا من الساعة 10 صباحًا حتى 1 ظهرًا، عدا يومي الأربعاء والجمعة، مع إمكانية التنسيق المسبق عبر رسالة شخصية.

اضافة اعلان


ونفت الأسرة ما تردد عن بيع المنزل، حيث أكد محمد شبانة، نجل شقيق عبدالحليم، أن ما أُشيع عن بيعه لملياردير مصري لا أساس له من الصحة، مشددًا على أن المنزل مملوك بالكامل للأسرة، ومسجل رسميًا، ولا يخضع لأي إيجار أو جهة حكومية.


وأكد شبانة أن المنزل سيظل مفتوحًا مجّانًا لجمهور العندليب، تنفيذًا لوصيته، ودون قبول أي تبرعات، حفاظًا على إرثه وذكراه.

 


Image1_9202517105721191980904.jpg

 

 


Image1_9202517105736129341471.jpg 


Image1_9202517105756682178456.jpg

 


Image1_9202517105814808029088.jpg

 


Image1_9202517105832190919548.jpg 


Image1_9202517105846294164813.jpg

 

 

المصري اليوم 

 
 
gnews

أحدث الأخبار

لا

تكنولوجيا 5 خطوات بسيطة لإطالة عمر بطارية هاتفك طوال اليوم

sdeg

أخبار الشركات مذكرة تفاهم بين عمان الأهلية و" كيا - الأردن" لتعزيزالتعليم التطبيقي لتخصص المركبات الكهربائية

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي

عربي ودولي وزير الخارجية الإيراني يجري محادثات مع وزراء أوروبيين بشأن الملف النووي

صورة أرشيفية لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني

أخبار محلية الملك يستقبل أمير قطر في مطار ماركا

سلطة اقليم البترا التنموي السياحي

أخبار محلية إقليم البترا تنفذ 48 نشاطا ضمن مبادرة "البترا أجمل"

بلدية مادبا

أخبار محلية مادبا : حملة لإزالة العوائق والتعديات على الشوارع

وزير العمل يبحث زيادة تشغيل الأردنيين في أحد أكبر مصانع الألبسة في الظليل

أخبار محلية وزير العمل يبحث زيادة تشغيل الأردنيين في أحد أكبر مصانع الألبسة في الظليل

ات

طب وصحة تناول الشوفان صباحاً يساعد على خسارة الوزن.. لكن بشروط



 
 





الأكثر مشاهدة