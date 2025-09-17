أسرة عبد الحليم حافظ تعلن عن إعادة فتح منزله للزيارات - صور

الوكيل الإخباري- أعلنت أسرة العندليب الراحل عبدالحليم حافظ عن إعادة فتح منزله في الزمالك لاستقبال الزوار يوميًا من الساعة 10 صباحًا حتى 1 ظهرًا، عدا يومي الأربعاء والجمعة، مع إمكانية التنسيق المسبق عبر رسالة شخصية.

ونفت الأسرة ما تردد عن بيع المنزل، حيث أكد محمد شبانة، نجل شقيق عبدالحليم، أن ما أُشيع عن بيعه لملياردير مصري لا أساس له من الصحة، مشددًا على أن المنزل مملوك بالكامل للأسرة، ومسجل رسميًا، ولا يخضع لأي إيجار أو جهة حكومية.



وأكد شبانة أن المنزل سيظل مفتوحًا مجّانًا لجمهور العندليب، تنفيذًا لوصيته، ودون قبول أي تبرعات، حفاظًا على إرثه وذكراه.
























