نيللي كريم ومنى زكي خارج سباق دراما رمضان 2026

أما منى زكي، فقررت تأجيل مسلسلها الرمضاني بسبب انشغالها بعدة مشاريع سينمائية، أبرزها فيلم "الست" الذي تجسد فيه شخصية أم كلثوم، وفيلم "الجواهرجي" مع محمد هنيدي، إلى جانب الاستعداد لتصوير جزء ثانٍ من فيلم "مافيا" مع أحمد السقا.
وبذلك، يتأكد غياب النجمَتين عن السباق الدرامي الرمضاني لعام 2026.
-
أخبار متعلقة
-
الفنانة حياة الفهد تصل لندن لاستكمال علاجها.. والأسرة تطلب الدعاء
-
آدم يفاجئ الجمهور بظهور عائلي نادر مع زوجته وأطفاله! - صورة
-
كشف تفاصيل جديدة بعد العثور على "بقايا بشريـــة" في مركبة نجم راب أمريكي
-
خبر يهز الوسط الإعلامي اللبناني.. وفاة إعلامية شهيرة
-
أسرة عبد الحليم حافظ تعلن عن إعادة فتح منزله للزيارات - صور
-
مهرجان الجونة يكرّم يوسف شاهين في دورته الثامنة
-
منة شلبي تحصد جائزة "الإنجاز الإبداعي" في مهرجان الجونة
-
نوال الزغبي تكشف جوانب طريفة من شخصيتها - فيديو