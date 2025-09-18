نيللي كريم ومنى زكي خارج سباق دراما رمضان 2026

الوكيل الإخباري- نيللي كريم أعلنت غيابها عن موسم رمضان المقبل، مرجعةً القرار إلى رغبتها في التريث وانتظار نص قوي يليق بالموسم، مؤكدة اعتزازها بشراكتها الطويلة مع "العدل جروب" ونجاحات مثل "سجن النسا" و"بـ100 وش". كما لم تستبعد العودة إذا توفر العمل المناسب.

أما منى زكي، فقررت تأجيل مسلسلها الرمضاني بسبب انشغالها بعدة مشاريع سينمائية، أبرزها فيلم "الست" الذي تجسد فيه شخصية أم كلثوم، وفيلم "الجواهرجي" مع محمد هنيدي، إلى جانب الاستعداد لتصوير جزء ثانٍ من فيلم "مافيا" مع أحمد السقا.



وبذلك، يتأكد غياب النجمَتين عن السباق الدرامي الرمضاني لعام 2026.