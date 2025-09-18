عيسى السقار يطلق أغنيته الجديدة "ويلي يا خلي"

وشارك في العمل على آلة العود الفنان غسان الحمود، بينما تولى مهمة المكس والماسترنغ المهندس خالد العلي، أما الجانب البصري فقدمه المبدع حمزة اللحام عبر الفيديو آرت، بإدارة أعمال أيهم الزعبي.
وقد وجه السقار وفريق العمل شكرًا خاصًا إلى السيد خليل الذيابات، وإلى كل من ساهم في إنجاز هذا العمل الفني الذي يجمع بين الأصالة والتجديد.
-
أخبار متعلقة
-
نيللي كريم ومنى زكي خارج سباق دراما رمضان 2026
-
الفنانة حياة الفهد تصل لندن لاستكمال علاجها.. والأسرة تطلب الدعاء
-
آدم يفاجئ الجمهور بظهور عائلي نادر مع زوجته وأطفاله! - صورة
-
كشف تفاصيل جديدة بعد العثور على "بقايا بشريـــة" في مركبة نجم راب أمريكي
-
خبر يهز الوسط الإعلامي اللبناني.. وفاة إعلامية شهيرة
-
أسرة عبد الحليم حافظ تعلن عن إعادة فتح منزله للزيارات - صور
-
مهرجان الجونة يكرّم يوسف شاهين في دورته الثامنة
-
منة شلبي تحصد جائزة "الإنجاز الإبداعي" في مهرجان الجونة