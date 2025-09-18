عيسى السقار يطلق أغنيته الجديدة "ويلي يا خلي"

الوكيل الإخباري - أطلق الفنان عيسى السقار أحدث أعماله الغنائية بعنوان "ويلي يا خلي"، في تعاون فني يجمع نخبة من المبدعين في مجالات متعددة.

اضافة اعلان

الأغنية من كلمات الشاعر وافي الكراسنة، وألحان وأفكار الفنان عيسى السقار، فيما قام الموزع الموسيقي تيسير القرم بصياغة التوزيع الموسيقي.



وشارك في العمل على آلة العود الفنان غسان الحمود، بينما تولى مهمة المكس والماسترنغ المهندس خالد العلي، أما الجانب البصري فقدمه المبدع حمزة اللحام عبر الفيديو آرت، بإدارة أعمال أيهم الزعبي.



وقد وجه السقار وفريق العمل شكرًا خاصًا إلى السيد خليل الذيابات، وإلى كل من ساهم في إنجاز هذا العمل الفني الذي يجمع بين الأصالة والتجديد.