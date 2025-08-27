التربية: نسبة النجاح في امتحانات الثانوية العامة في الجزء الأول للصف الحادي عشر تقترب من 70%#برنامج_الوكيل #سوشال_الوكيل #الاردن #توجيهي2008 pic.twitter.com/uDoReHLSFO— Alwakeel News - الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) August 27, 2025
-
أخبار متعلقة
-
تعرّف على طريقة احتساب معدل التوجيهي لطلبة الصف الحادي عشر
-
مواطن للوكيل : شهر على انقطاع الانارة نزول صويلح - البقعة
-
الوكيل : هاي الناس بتقبض مصاري عشان تسيء للبلد ..!
-
محمد الوكيل : " ديروا بالكم من هاي الناس" ..!
-
ظاهرة "التشحيط" تؤرق أهالي تلاع العلي
-
هذا ما حدث مع "معالي" ام الابناء الـ6 بعد اتصالها على برنامج_الوكيل
-
أم تروي تفاصيل غـ..ـرق طفلهـ..ـا داخل احدى المزارع في البحر الميت وتناشد
-
مدير إدارة الترخيص: الإيراد المتأتي من بيع الأرقام المميزة سيحوّل إلى صندوق دعم الطالب