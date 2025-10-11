فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غدا - أسماء

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة كهرباء إربد عزمها اجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي غدا الأحد عن مناطق محدودة في محافظة عجلون، لغايات الصيانة وتحسين جودة الشبكات.

