السبت 2025-10-11 10:01 م
 

فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غدا - أسماء

محطة توليد كهرباء
مولد كهربائي
 
السبت، 11-10-2025 08:38 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت شركة كهرباء إربد عزمها اجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي غدا الأحد عن مناطق محدودة في محافظة عجلون، لغايات الصيانة وتحسين جودة الشبكات.

اضافة اعلان


وقالت الشركة في بيان، إن الفصل المبرمج الذي سيكون من 9 صباحا ولغاية 4:30 عصرا ، سيشمل مناطق، سامتا، شمال صخرة، والمجاورين لمسجدي عبدالله بن الزبير والنور ، والمكتبة العامة ومكتبة الطفل، ومركز الأمومة والطفولة ومركز صحي سامتا ومركز صحي صخرة.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

العيسوي يعزي عشيرة أبو سليم

أخبار محلية الديوان الملكي يعزي عشيرة أبو سليم

القوات المسلحة الاردنية

أخبار محلية المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تهريب مواد مخدرة

الاردن يشارك في المعرض العالمي الأول لمنظمة الأغذية والزراعة بروما

أخبار محلية الاردن يشارك في المعرض العالمي الأول لمنظمة الأغذية والزراعة بروما

محطة توليد كهرباء

أخبار محلية فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غدا - أسماء

ألاونروا

فلسطين الأونروا: لدينا ما يكفي من الغذاء لجميع سكان غزة لمدة 3 أشهر

مصر تشدد على رفضها التام لتهجير الفلسطينيين

عربي ودولي مصر: إثيوبيا تدير سد النهضة بطريقة غير منضبطة

فلسطينيون في وسط قطاع غزة

فلسطين إيطاليا تؤكد الاستعداد للمساهمة بإعادة إعمار غزة

إدارة ترخيص السواقين والمركبات

أخبار محلية اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات



 
 





الأكثر مشاهدة