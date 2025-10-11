فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غدا - أسماء

وقالت الشركة في بيان، إن الفصل المبرمج الذي سيكون من 9 صباحا ولغاية 4:30 عصرا ، سيشمل مناطق، سامتا، شمال صخرة، والمجاورين لمسجدي عبدالله بن الزبير والنور ، والمكتبة العامة ومكتبة الطفل، ومركز الأمومة والطفولة ومركز صحي سامتا ومركز صحي صخرة.
