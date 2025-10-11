الديوان الملكي يعزي عشيرة أبو سليم

09:44 م

الوكيل الإخباري- مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم السبت، واجب العزاء إلى عشيرة أبو سليم بوفاة عمران عارف أبو سليم، شقيق أمين عام وزارة الداخلية الأسبق خميس أبو سليم. اضافة اعلان





ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحوم في مدينة السلط، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة ابو سليم ، سائلا المولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته.



