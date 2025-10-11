الديوان الملكي يعزي عشيرة أبو سليم

ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحوم في مدينة السلط، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة ابو سليم ، سائلا المولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته.
-
أخبار متعلقة
-
المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تهريب مواد مخدرة
-
الاردن يشارك في المعرض العالمي الأول لمنظمة الأغذية والزراعة بروما
-
فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غدا - أسماء
-
اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات
-
افتتاح سمبوزيوم طواحين جرش للفنون التشكيلية
-
أمانة عمان وسلطة العقبة يناقشان سبل تعزيز التعاون والعمل المشترك
-
وزير الإدارة المحلية يتفقد عدداً من بلديات مأدبا
-
وزير الشؤون السياسية: الإصلاح الإداري يتكامل مع المسارين السياسي والاقتصادي