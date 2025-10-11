مصر: إثيوبيا تدير سد النهضة بطريقة غير منضبطة

وقالت الوزارة، في بيانها، إن "هذه التطورات تؤكد صحة التحذيرات التي أطلقتها مصر مرارا بشأن مخاطر الإدارة الأحادية للسد الإثيوبي على استقرار منظومة نهر النيل"، مشيرة إلى أن مصر تعمل على تنفيذ خطة متكاملة لتعزيز جاهزية المنظومة المائية لمواجهة أي طوارئ محتملة.
