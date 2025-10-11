السبت 2025-10-11 10:01 م
 

مصر: إثيوبيا تدير سد النهضة بطريقة غير منضبطة

مصر تشدد على رفضها التام لتهجير الفلسطينيين
السبت، 11-10-2025 07:38 م
الوكيل الإخباري-   أعلنت وزارة الموارد المائية والري المصرية أن إثيوبيا تدير سد النهضة بطريقة غير منضبطة، ما أدى إلى تصريف كميات كبيرة من المياه بشكل مفاجئ نحو دولتي المصب، وتسبب بأضرار واضحة، وفق بيان صادر عن الوزارة اليوم السبت.اضافة اعلان


وقالت الوزارة، في بيانها، إن "هذه التطورات تؤكد صحة التحذيرات التي أطلقتها مصر مرارا بشأن مخاطر الإدارة الأحادية للسد الإثيوبي على استقرار منظومة نهر النيل"، مشيرة إلى أن مصر تعمل على تنفيذ خطة متكاملة لتعزيز جاهزية المنظومة المائية لمواجهة أي طوارئ محتملة.
 
 
