المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تهريب مواد مخدرة
السبت، 11-10-2025
09:16 م
أحبطت المنطقة العسكرية الجنوبية، اليوم السبت، محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة بواسطة طائرة مسيّرة (درون) على واجهتها الغربية وضمن منطقة مسؤوليتها، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وإدارة مكافحة المخدرات، إذ جرى تطبيق قواعد الاشتباك بعد رصدها من قِبل قوات حرس الحدود وإسقاطها داخل الأراضي الأردنية، وتم تحويل المضبوطات للجهات المختصة.