الأونروا: لدينا ما يكفي من الغذاء لجميع سكان غزة لمدة 3 أشهر

الوكيل الإخباري- أكدت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (اونروا) أن لديها "ما يكفي من الغذاء لجميع سكان غزة لمدة 3 أشهر وهذا مهم للسيطرة على انتشار المجاعة المؤكدة".

