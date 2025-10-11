السبت 2025-10-11 10:01 م
 

الأونروا: لدينا ما يكفي من الغذاء لجميع سكان غزة لمدة 3 أشهر

ألاونروا
الأونروا
 
السبت، 11-10-2025 08:31 م

الوكيل الإخباري-    أكدت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (اونروا) أن لديها "ما يكفي من الغذاء لجميع سكان غزة لمدة 3 أشهر وهذا مهم للسيطرة على انتشار المجاعة المؤكدة".

اضافة اعلان


وبحسب وكالة "يورونيوز"، قالت الوكالة اليوم السبت، إن الناس في غزة بدأوا العودة إلى الشمال مجددا وهم غير متأكدين مما تبقى من بيوتهم ومجتمعاتهم.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

العيسوي يعزي عشيرة أبو سليم

أخبار محلية الديوان الملكي يعزي عشيرة أبو سليم

القوات المسلحة الاردنية

أخبار محلية المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تهريب مواد مخدرة

الاردن يشارك في المعرض العالمي الأول لمنظمة الأغذية والزراعة بروما

أخبار محلية الاردن يشارك في المعرض العالمي الأول لمنظمة الأغذية والزراعة بروما

محطة توليد كهرباء

أخبار محلية فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غدا - أسماء

ألاونروا

فلسطين الأونروا: لدينا ما يكفي من الغذاء لجميع سكان غزة لمدة 3 أشهر

مصر تشدد على رفضها التام لتهجير الفلسطينيين

عربي ودولي مصر: إثيوبيا تدير سد النهضة بطريقة غير منضبطة

فلسطينيون في وسط قطاع غزة

فلسطين إيطاليا تؤكد الاستعداد للمساهمة بإعادة إعمار غزة

إدارة ترخيص السواقين والمركبات

أخبار محلية اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات



 
 





الأكثر مشاهدة