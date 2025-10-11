السبت 2025-10-11 10:01 م
 

إيطاليا تؤكد الاستعداد للمساهمة بإعادة إعمار غزة

فلسطينيون في وسط قطاع غزة
غزة
 
السبت، 11-10-2025 07:30 م

الوكيل الإخباري-   اكد وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني، استعداد بلاده للمساهمة في إعادة إعمار قطاع غزة.

وبحسب وكالة آكي الإيطالية الرسمية، أوضح تاجاني في تصريح اليوم السبت، أنه بحث مع نظيره الأميركي وقف إطلاق النار في غزة، مضيفًا "نعمل معًا لتنفيذ خطة الرئيس دونالد ترمب للسلام، ونحن ملتزمون بالمساعدة لتهيئة الظروف المناسبة للاستقرار في غزة".

 
 
