إيطاليا تؤكد الاستعداد للمساهمة بإعادة إعمار غزة

وبحسب وكالة آكي الإيطالية الرسمية، أوضح تاجاني في تصريح اليوم السبت، أنه بحث مع نظيره الأميركي وقف إطلاق النار في غزة، مضيفًا "نعمل معًا لتنفيذ خطة الرئيس دونالد ترمب للسلام، ونحن ملتزمون بالمساعدة لتهيئة الظروف المناسبة للاستقرار في غزة".
-
أخبار متعلقة
-
الأونروا: لدينا ما يكفي من الغذاء لجميع سكان غزة لمدة 3 أشهر
-
القيادة المركزية الأميركية تتابع سير إنشاء مركز تنسيق مدني-عسكري في غزة
-
9500 فلسطيني لا يزالون في عداد المفقودين في قطاع غزة
-
القيادة المركزية الأميركية تتابع سير إنشاء مركز تنسيق مدني-عسكري في غزة
-
ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 67,682
-
غزة .. %85 من محافظة خان يونس مدمر
-
السلطة الفلسطينية تدفع غدا 50% من رواتب موظفيها عن تموز
-
غزة.. استمرار عودة آلاف النازحين من الجنوب إلى المدينة ومناطق في الشمال