الاردن يشارك في المعرض العالمي الأول لمنظمة الأغذية والزراعة بروما

الوكيل الإخباري- يشارك الأردن في المعرض العالمي الأول لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) الذي يُقام في روما تحت شعار "من البذور إلى الأغذية"، وذلك بمناسبة الذكرى الثمانين لتأسيس المنظمة، وبالتزامن مع انعقاد منتدى الأغذية العالمي في نسخته الخامسة.

اضافة اعلان



وبحسب بيان اليوم السبت يضمّ الجناح الأردني أكثر من عشرين شركة ومؤسسة من القطاعين العام والخاص.