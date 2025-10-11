الاردن يشارك في المعرض العالمي الأول لمنظمة الأغذية والزراعة بروما

وبحسب بيان اليوم السبت يضمّ الجناح الأردني أكثر من عشرين شركة ومؤسسة من القطاعين العام والخاص.
وأُقيمَ في المعرض ورشة أردنية أبرزت الابتكارات الزراعية الوطنية.
