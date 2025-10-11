السبت 2025-10-11 10:01 م
 

الاردن يشارك في المعرض العالمي الأول لمنظمة الأغذية والزراعة بروما

السبت، 11-10-2025 09:04 م

الوكيل الإخباري- يشارك الأردن في المعرض العالمي الأول لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) الذي يُقام في روما تحت شعار "من البذور إلى الأغذية"، وذلك بمناسبة الذكرى الثمانين لتأسيس المنظمة، وبالتزامن مع انعقاد منتدى الأغذية العالمي في نسخته الخامسة.

وبحسب بيان اليوم السبت يضمّ الجناح الأردني أكثر من عشرين شركة ومؤسسة من القطاعين العام والخاص.


وأُقيمَ في المعرض ورشة أردنية أبرزت الابتكارات الزراعية الوطنية.

 
 
