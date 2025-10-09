الشوا من القطاع : رغم الدمار لن نفقد الأمل بالله.. وكل الشكر للأردن لملكها وشعبها على قدموه من مساندة لنا

صحفي من غزة عبر #برنامج_الوكيل: رغم الدمار لن نفقد الأمل بالله.. وكل الشكر للأردن لملكها وشعبها على قدموه من مساندة لنا#سوشال_الوكيل #الاردن #غزة_تنتصر #غزة #الوكيل_الاخباري pic.twitter.com/tFZpY0GDgL— Alwakeel News - الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) October 9, 2025
