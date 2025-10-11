السبت 2025-10-11 01:29 م
 

إعلان نتائج الدفعة الثالثة من مرشحي كليتي نسيبة المازنية ورفيدة الأسلمية

مبنى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
مبنى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
 
السبت، 11-10-2025 01:12 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم السبت الموافق 11-10-2025 على موقعها الإلكتروني أسماء الدفعة الثالثة من الطلبة المرشحين للقبول في تخصصات كليتي نسيبة المازنية ورفيدة الأسلمية للتمريض والقبالة والمهن الطبية المساندة لمرحلة الدبلوم المتوسط للعام الجامعي 2025-2026 ، كما ستقوم الوحدة بإرسال رسائل نصية للطلبة المرشحين بنتيجة ترشيحهم على أرقام هواتفهم الخلوية.

وللاستفسار عن قبول طالب الرجاء الدخول إلى الموقع الإلكتروني للوحدة/قسم الدبلوم المتوسط على العنوان التالي: WWW.ADMHEC.GOV.JO

 
 
