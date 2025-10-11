السلطة الفلسطينية تدفع غدا 50% من رواتب موظفيها عن تموز

01:41 م

الوكيل الإخباري- قالت وزارة المالية الفلسطينية إنها ستدفع غدا الأحد نصف راتب شهر تموز، لموظفي السلطة الفلسطينية في القطاعين المدني والعسكري، فيما تستمر أزمتها المالية. اضافة اعلان





وأضافت الوزارة في بيان "رواتب الموظفين عن شهر تموز يوم غد الأحد بنسبة لا تقل عن 50 في المئة وبحد أدناه 2000 شيكل".