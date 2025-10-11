السلطة الفلسطينية تدفع غدا 50% من رواتب موظفيها عن تموز

وأضافت الوزارة في بيان "رواتب الموظفين عن شهر تموز يوم غد الأحد بنسبة لا تقل عن 50 في المئة وبحد أدناه 2000 شيكل".
-
أخبار متعلقة
-
9500 فلسطيني لا يزالون في عداد المفقودين في قطاع غزة
-
القيادة المركزية الأميركية تتابع سير إنشاء مركز تنسيق مدني-عسكري في غزة
-
ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 67,682
-
غزة .. %85 من محافظة خان يونس مدمر
-
غزة.. استمرار عودة آلاف النازحين من الجنوب إلى المدينة ومناطق في الشمال
-
بدء نقل الأسرى الفلسطينيين من سجون إسرائيلية إلى مرافق الإفراج
-
ترامب: اتفاق وقف إطلاق النار في غزة سيصمد.. وعودة المحتجزين الاثنين
-
العدل الدولية تصدر قرار حول عرقلة إسرائيل لأنشطة الأمم المتحدة في فلسطين