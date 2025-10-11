السبت 2025-10-11 01:32 م
 

9 عناصر غذائية ضرورية لشعر كثيف وصحي... احرصي عليها

الوكيل الإخباري-   بدلاً من الاعتماد على منتجات خارجية باهظة، يعتمد نمو الشعر القوي على التغذية المتوازنة الغنية بالفيتامينات والمعادن الأساسية.

✅ أهم العناصر المفيدة لصحة الشعر:
البيوتين (B7)
يساعد على إنتاج الكيراتين (بروتين الشعر).
مصادره: البيض، المكسرات، السلمون، البطاطا الحلوة.
فيتامين D
ينشط بصيلات الشعر.
مصادره: أشعة الشمس، الحليب المدعّم، الأسماك الدهنية.
الحديد
ينقل الأوكسجين لبصيلات الشعر.
مصادره: اللحوم الحمراء، العدس، السبانخ + فيتامين C لتحسين الامتصاص.
الزنك
يصلّح الأنسجة وينظّم إفراز الزيوت في فروة الرأس.
مصادره: المحار، الحمص، الكاجو، بذور القرع.
فيتامين E
يحسّن لمعان الشعر ويحمي من الإجهاد التأكسدي.
مصادره: اللوز، الأفوكادو، بذور دوار الشمس.
أحماض أوميغا-3
ترطّب الشعر وتقلل التهابات الفروة.
مصادرها: السلمون، السردين، بذور الشيا والكتان.
فيتامين A
يدعم إفراز الزهم (المرطّب الطبيعي للفروة).
مصادره: البطاطا الحلوة، الجزر، السبانخ.
فيتامين C
يعزز إنتاج الكولاجين ويساعد على امتصاص الحديد.
مصادره: الحمضيات، الفراولة، الفلفل الحلو.
البروتين
أساسي لبناء الشعر، إذ يتكون أساساً من الكيراتين.
مصادره: البيض، الدجاج، الأسماك، البقوليات.

📌 نصيحة ختامية:
لشعر أكثر كثافة وصحة، لا تكتفِ بالمستحضرات، بل ابدأ من الداخل عبر نظام غذائي متوازن غني بالعناصر السابقة. الشعر القوي يحتاج إلى جسم قوي أولاً.

