9 عناصر غذائية ضرورية لشعر كثيف وصحي... احرصي عليها

الوكيل الإخباري- بدلاً من الاعتماد على منتجات خارجية باهظة، يعتمد نمو الشعر القوي على التغذية المتوازنة الغنية بالفيتامينات والمعادن الأساسية.



✅ أهم العناصر المفيدة لصحة الشعر:

البيوتين (B7)

يساعد على إنتاج الكيراتين (بروتين الشعر).

مصادره: البيض، المكسرات، السلمون، البطاطا الحلوة.

فيتامين D

ينشط بصيلات الشعر.

مصادره: أشعة الشمس، الحليب المدعّم، الأسماك الدهنية.

الحديد

ينقل الأوكسجين لبصيلات الشعر.

مصادره: اللحوم الحمراء، العدس، السبانخ + فيتامين C لتحسين الامتصاص.

الزنك

يصلّح الأنسجة وينظّم إفراز الزيوت في فروة الرأس.

مصادره: المحار، الحمص، الكاجو، بذور القرع.

فيتامين E

يحسّن لمعان الشعر ويحمي من الإجهاد التأكسدي.

مصادره: اللوز، الأفوكادو، بذور دوار الشمس.

أحماض أوميغا-3

ترطّب الشعر وتقلل التهابات الفروة.

مصادرها: السلمون، السردين، بذور الشيا والكتان.

فيتامين A

يدعم إفراز الزهم (المرطّب الطبيعي للفروة).

مصادره: البطاطا الحلوة، الجزر، السبانخ.

فيتامين C

يعزز إنتاج الكولاجين ويساعد على امتصاص الحديد.

مصادره: الحمضيات، الفراولة، الفلفل الحلو.

البروتين

أساسي لبناء الشعر، إذ يتكون أساساً من الكيراتين.

مصادره: البيض، الدجاج، الأسماك، البقوليات.



📌 نصيحة ختامية:

لشعر أكثر كثافة وصحة، لا تكتفِ بالمستحضرات، بل ابدأ من الداخل عبر نظام غذائي متوازن غني بالعناصر السابقة. الشعر القوي يحتاج إلى جسم قوي أولاً.

