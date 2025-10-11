غزة .. %85 من محافظة خان يونس مدمر

وأضاف أن نحو 400 ألف طن من الركام يجب إزالتها من شوارع المدينة، مؤكِّدًا أن 300 كيلومتر من شبكات المياه مدمَّرة.
وتابع أن 75% من شبكة الصرف الصحي في المدينة مدمَّرة، مردفًا أن على البلدية التعامل مع أكثر من 350 ألف طن من النفايات في خان يونس.
وقال إن البلدية لديها 9 فرق تعمل على فتح الطرق، لكنها تحتاج إلى وقود الديزل لإنجاز المهمة، مشددًا على الحاجة إلى آليات حديثة للتعامل مع الركام.
كما أضاف أن البلدية تحتاج إلى مولدات كهرباء لاستبدال المولدات المدمَّرة والمتهالكة.
-
أخبار متعلقة
-
9500 فلسطيني لا يزالون في عداد المفقودين في قطاع غزة
-
القيادة المركزية الأميركية تتابع سير إنشاء مركز تنسيق مدني-عسكري في غزة
-
ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 67,682
-
السلطة الفلسطينية تدفع غدا 50% من رواتب موظفيها عن تموز
-
غزة.. استمرار عودة آلاف النازحين من الجنوب إلى المدينة ومناطق في الشمال
-
بدء نقل الأسرى الفلسطينيين من سجون إسرائيلية إلى مرافق الإفراج
-
ترامب: اتفاق وقف إطلاق النار في غزة سيصمد.. وعودة المحتجزين الاثنين
-
العدل الدولية تصدر قرار حول عرقلة إسرائيل لأنشطة الأمم المتحدة في فلسطين