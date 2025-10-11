السبت 2025-10-11 04:38 م
 

غزة .. %85 من محافظة خان يونس مدمر

الوكيل الإخباري-   أعلن رئيس بلدية خان يونس في مؤتمرٍ صحفي أن 85% من المحافظة مدمَّرة.اضافة اعلان


وأضاف أن نحو 400 ألف طن من الركام يجب إزالتها من شوارع المدينة، مؤكِّدًا أن 300 كيلومتر من شبكات المياه مدمَّرة.

وتابع أن 75% من شبكة الصرف الصحي في المدينة مدمَّرة، مردفًا أن على البلدية التعامل مع أكثر من 350 ألف طن من النفايات في خان يونس.

وقال إن البلدية لديها 9 فرق تعمل على فتح الطرق، لكنها تحتاج إلى وقود الديزل لإنجاز المهمة، مشددًا على الحاجة إلى آليات حديثة للتعامل مع الركام.

كما أضاف أن البلدية تحتاج إلى مولدات كهرباء لاستبدال المولدات المدمَّرة والمتهالكة.
 
 
