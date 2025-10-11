تنويه صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات اعتبارا من الاحد وحتى الأربعاء

ووفق برنامج جولات الترخيص المتنقل المعلن، فإن عربة الترخيص المتنقلة ستكون في قاعة الأمير حسين التابعة لبلدية برقش، من الساعة الثالثة ظهرا وحتى الثامنة مساء، لتقديم جميع خدمات الترخيص للسائقين ومركباتهم في المنطقة.
وتأتي هذه الخدمة ضمن البرامج التشاركية بين البلدية ومديرية الأمن العام، ممثلة بإدارة ترخيص السواقين والمركبات، بهدف التسهيل على المواطنين والتخفيف عنهم، وتوفير الوقت والجهد.
-
أخبار متعلقة
-
وزير العمل يشارك في اجتماعات مجلس إدارة منظمة العمل العربية في القاهرة
-
الترخيص المتنقل في الأزرق الأحد والاثنين
-
الجيش يحبط محاولة تسلل 6 أشخاص في المنطقة العسكرية الشمالية
-
6 لجان نيابية تجتمع الاثنين لمناقشة انتشار الكلاب الضالة
-
الخرابشة يتفقد مشروع تطوير ميناء الغاز الطبيعي المسال في العقبة
-
وزارة السياحة تستهدف إطلاق رحلات مدرسية إلى البترا ضمن برنامج "أردننا جنة"
-
إعلان نتائج الدفعة الثالثة من مرشحي كليتي نسيبة المازنية ورفيدة الأسلمية
-
الغذاء والدواء تعلن جهودها الرقابية لضمان مأمونية المستلزمات الطبية والمستحضرات التجميلية