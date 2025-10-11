غزة.. استمرار عودة آلاف النازحين من الجنوب إلى المدينة ومناطق في الشمال

11:09 ص

الوكيل الإخباري- يستمر السبت، آلاف النازحين في غزة بالعودة إلى مدينة غزة وشمال القطاع بعد دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ ظهر الجمعة.





وترصد الكاميرات طوابير من الرجال والنساء والأطفال يسيرون على الطريق الساحلية عقب بدء الهدنة.



وأفاد الدفاع المدني في غزة، الجمعة، بأن نحو 200 ألف مدني عادوا إلى شمال القطاع المدمر منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ الجمعة.



وقال المتحدث باسم الدفاع المدني التابع لحماس محمود بصل، إن "200 ألف نسمة تقريبا هو عدد المواطنين الذين عادوا إلى الشمال الجمعة".