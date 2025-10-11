السبت 2025-10-11 01:31 م
 

الغذاء والدواء تعلن جهودها الرقابية لضمان مأمونية المستلزمات الطبية والمستحضرات التجميلية

المؤسسة العامة للغذاء والدواء
المؤسسة العامة للغذاء والدواء
 
السبت، 11-10-2025 11:28 ص
الوكيل الإخباري-   نفذت كوادر الرقابة والتفتيش المختصة في المؤسسة العامة للغذاء والدواء، خلال شهر أيلول الماضي، ما مجموعه 108 جولات ميدانية على منشآت تداول المستلزمات الطبية والمستحضرات التجميلية .اضافة اعلان


  ووفقًا لبيان صحفي أصدرته المؤسسة، فقد نتج عن الجولات اتخاذ حزمة من الإجراءات الرقابية الفعالة وفقًا للأنظمة والتعليمات المعتمدة، وذلك تنفيذًا لبرامج رقابية ممنهجة لضمان مأمونية وجودة المستلزمات الطبية والمستحضرات التجميلية.

وأنجزت الكوادر الفنية المختصة في مديرية الأجهزة الطبية والمستلزمات 215 معاملة تسجيل وتجديد تسجيل مستلزمات طبيًا، إضافة إلى انجاز 475 معاملة تسجيل مستحضرات تجميلية محلية ومستوردة.  

وفيما يخص التصدير والاستيراد، أنجزت كوادر المؤسسة 2517 فاتورة استيراد وتصدير للمستلزمات الطبية و 1061 فاتورة استيراد وتصدير مستحضرات تجميلية وموادها الأولية.

وفي مجال الفحوصات المخبرية، قامت كوادر المؤسسة بتحليل 177 مستلزمًا طبيًا محليًا ومستوردًا مسجلاً، إضافة إلى تسعير 6 مستلزمات طبية.

وأكدت مدير عام المؤسسة الأستاذ الدكتورة رنا عبيدات الجهود المتواصلة للمؤسسة في تعزيز أعمال الرقابة والتفتيش على منشآت المستلزمات الطبية والمستحضرات التجميلية والتوسع في تنفيذ الحملات الرقابية خلال المرحلة المقبلة، وفق آليات رقابية نوعية بالتعاون مع الجهات الشريكة.

ودعت المؤسسة إلى التواصل معها في حال وجود أي ملاحظة أو استفسار أو شكوى عبر خط الشكاوى المجاني 117114 ، والبريد الإلكتروني [email protected]، وعبر تطبيق الواتس آب على الرقم (0795632000)
 
 
gnews

أحدث الأخبار

ات

المرأة والجمال 9 عناصر غذائية ضرورية لشعر كثيف وصحي... احرصي عليها

البترا

أخبار محلية وزارة السياحة تستهدف إطلاق رحلات مدرسية إلى البترا ضمن برنامج "أردننا جنة"

مبنى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

أخبار محلية إعلان نتائج الدفعة الثالثة من مرشحي كليتي نسيبة المازنية ورفيدة الأسلمية

بلا

طب وصحة عارض شائع جداً قد ينذر بالإصابة بالسرطان

اى

طب وصحة مع اقتراب الشتاء.. ما فعالية "فيتامين سي" في علاج نزلات البرد؟

الجمهورية العربية المصرية

عربي ودولي وزيرا خارجية مصر والولايات المتحدة يبحثان ترتيبات قمة شرم الشيخ بشأن غزة

السودان

عربي ودولي 30 قتيلا في هجوم بمسيّرة في الفاشر غرب السودان

ر

طب وصحة الوحمة عند الرضع.. متى تختفي؟ ومتى تستدعي متابعة طبية؟



 
 





الأكثر مشاهدة