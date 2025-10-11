الغذاء والدواء تعلن جهودها الرقابية لضمان مأمونية المستلزمات الطبية والمستحضرات التجميلية

ووفقًا لبيان صحفي أصدرته المؤسسة، فقد نتج عن الجولات اتخاذ حزمة من الإجراءات الرقابية الفعالة وفقًا للأنظمة والتعليمات المعتمدة، وذلك تنفيذًا لبرامج رقابية ممنهجة لضمان مأمونية وجودة المستلزمات الطبية والمستحضرات التجميلية.
وأنجزت الكوادر الفنية المختصة في مديرية الأجهزة الطبية والمستلزمات 215 معاملة تسجيل وتجديد تسجيل مستلزمات طبيًا، إضافة إلى انجاز 475 معاملة تسجيل مستحضرات تجميلية محلية ومستوردة.
وفيما يخص التصدير والاستيراد، أنجزت كوادر المؤسسة 2517 فاتورة استيراد وتصدير للمستلزمات الطبية و 1061 فاتورة استيراد وتصدير مستحضرات تجميلية وموادها الأولية.
وفي مجال الفحوصات المخبرية، قامت كوادر المؤسسة بتحليل 177 مستلزمًا طبيًا محليًا ومستوردًا مسجلاً، إضافة إلى تسعير 6 مستلزمات طبية.
وأكدت مدير عام المؤسسة الأستاذ الدكتورة رنا عبيدات الجهود المتواصلة للمؤسسة في تعزيز أعمال الرقابة والتفتيش على منشآت المستلزمات الطبية والمستحضرات التجميلية والتوسع في تنفيذ الحملات الرقابية خلال المرحلة المقبلة، وفق آليات رقابية نوعية بالتعاون مع الجهات الشريكة.
ودعت المؤسسة إلى التواصل معها في حال وجود أي ملاحظة أو استفسار أو شكوى عبر خط الشكاوى المجاني 117114 ، والبريد الإلكتروني [email protected]، وعبر تطبيق الواتس آب على الرقم (0795632000)
