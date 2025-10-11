5 خطوات للحصول على أظافر قوية ولامعة

الوكيل الإخباري- تحلم الكثير من النساء بالحصول على أظافر قوية ولامعة تعكس العناية والصحة، دون الحاجة لاستخدام الأظافر الصناعية. ولتحقيق ذلك، لا يتطلب الأمر منتجات باهظة، بل بعض الخطوات اليومية البسيطة التي تعزز صحة الأظافر من الداخل والخارج. في ما يلي، نقدم لكِ 5 خطوات أساسية تمنحك أظافر صحية وجذابة بشكل طبيعي.





- الماء الزائد يضعف الأظافر.

ارتدي القفازات أثناء الغسيل أو التنظيف.

- اشربي الماء واتبعي نظامًا غذائيًا صحيًا

الترطيب الداخلي مهم.

احرصي على شرب 6–8 أكواب ماء يوميًا.

تناولي أطعمة غنية بالفيتامينات والمعادن (مثل الحديد والزنك) لدعم إنتاج الكولاجين.

- اختاري طلاء أظافر لطيفًا وتجنبي الإفراط في استخدامه

استخدمي منتجات خالية من المواد الكيميائية القاسية.

لا تتركي الطلاء لفترات طويلة، ودعي أظافرك "تتنفس" بين المرات.

- خففي من استخدام معقم اليدين الكحولي

المعقمات تجفف الأظافر.

استخدميها عند الحاجة فقط، وابتعدي عن ملامستها للأظافر مباشرة.

رطّبي يديك وأظافرك بعدها.

- اعتمدي روتين ترطيب موضعي يومي

استخدمي كريم أو سيروم مغذٍ يحتوي على زيوت طبيعية (مثل زيت اللوز أو زيت جوز الهند).

دلكي أظافرك ليلاً لتعزيز امتصاص العناصر المغذية.

باتباع هذه الخطوات البسيطة، ستحصلين على أظافر قوية، ناعمة، ولامعة بشكل طبيعي دون الحاجة لأظافر صناعية.