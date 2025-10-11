السبت 2025-10-11 04:39 م
 

5 خطوات للحصول على أظافر قوية ولامعة

خخخ
تعبيرية
 
السبت، 11-10-2025 01:39 م

الوكيل الإخباري-   تحلم الكثير من النساء بالحصول على أظافر قوية ولامعة تعكس العناية والصحة، دون الحاجة لاستخدام الأظافر الصناعية. ولتحقيق ذلك، لا يتطلب الأمر منتجات باهظة، بل بعض الخطوات اليومية البسيطة التي تعزز صحة الأظافر من الداخل والخارج. في ما يلي، نقدم لكِ 5 خطوات أساسية تمنحك أظافر صحية وجذابة بشكل طبيعي.

اضافة اعلان

- الماء الزائد يضعف الأظافر.
ارتدي القفازات أثناء الغسيل أو التنظيف.
- اشربي الماء واتبعي نظامًا غذائيًا صحيًا
الترطيب الداخلي مهم.
احرصي على شرب 6–8 أكواب ماء يوميًا.
تناولي أطعمة غنية بالفيتامينات والمعادن (مثل الحديد والزنك) لدعم إنتاج الكولاجين.
- اختاري طلاء أظافر لطيفًا وتجنبي الإفراط في استخدامه
استخدمي منتجات خالية من المواد الكيميائية القاسية.
لا تتركي الطلاء لفترات طويلة، ودعي أظافرك "تتنفس" بين المرات.
- خففي من استخدام معقم اليدين الكحولي
المعقمات تجفف الأظافر.
استخدميها عند الحاجة فقط، وابتعدي عن ملامستها للأظافر مباشرة.
رطّبي يديك وأظافرك بعدها.
- اعتمدي روتين ترطيب موضعي يومي
استخدمي كريم أو سيروم مغذٍ يحتوي على زيوت طبيعية (مثل زيت اللوز أو زيت جوز الهند).
دلكي أظافرك ليلاً لتعزيز امتصاص العناصر المغذية.

 

 ✨ النتيجة:
باتباع هذه الخطوات البسيطة، ستحصلين على أظافر قوية، ناعمة، ولامعة بشكل طبيعي دون الحاجة لأظافر صناعية.

 

 

اليوم السابع 

 
 
gnews

أحدث الأخبار

غزة

فلسطين 9500 فلسطيني لا يزالون في عداد المفقودين في قطاع غزة

القيادة المركزية الأميركية تتابع سير إنشاء مركز تنسيق مدني-عسكري في غزة

فلسطين القيادة المركزية الأميركية تتابع سير إنشاء مركز تنسيق مدني-عسكري في غزة

شارك وزير العمل الدكتور خالد البكار، اليوم السبت، في اجتماعات مجلس إدارة منظمة العمل العربية التي عُقدت في العاصمة المصرية القاهرة، والتي خُصص جدول أعمالها لمناقشة انتخاب هيئة رئاسة مجلس الإدارة، وتقر

أخبار محلية وزير العمل يشارك في اجتماعات مجلس إدارة منظمة العمل العربية في القاهرة

ىلىلى

طب وصحة ماذا يحدث عند النوم ساعة مبكراً عن الموعد المعتاد؟

ارشيفية

فلسطين ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 67,682

الترخيص المتنقل في الأزرق الأحد والاثنين

أخبار محلية الترخيص المتنقل في الأزرق الأحد والاثنين

اة

فن ومشاهير وفاة مخرج مصري مشهور

اى

منوعات في اليوم العالمي للفتاة.. 7 خطوات نحو الاعتماد على النفس والتمكين الذاتي



 
 





الأكثر مشاهدة