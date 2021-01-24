السيدة الأولى لأمريكا تفاجئ حراس الكابيتول بسلال من الحلوى

الوكيل الاخباري - فاجأت السيدة الأولى للولايات المتحدة الأمريكية، جيل بايدن، الحرس الوطني في الكابيتول، بتقديم الحلويات لهم، كعربون شكر.

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وتوجهت السيدة الأولى إلى مجموعة من الجنود الذين يحرسون الكابيتول، وفي يدها سلة من الحلويات لتقديمها لهم قائلة: "أريد فقط أن أنقل شكر الرئيس بايدن وجميع أفراد عائلة بايدن بأكملها، أرسل لكم البيت الأبيض بعض البسكويت ورقائق الشوكولاتة".



مضيفة بأن ابنها الراحل بو، كان عضوا في الحرس الوطني في جيش ديلاوير، وقد أمضى عاما في العراق من 2008 إلى 2009. وتوفي بو بايدن بسرطان المخ في عام 2015 عن عمر يناهز 46 عاما.



وبحسب هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، فقد استدعى الرئيس الأمريكي، جو بايدن، رئيس مكتب الحرس الوطني لكي يعتذر له، بعد نشر الصور على الإنترنت للجنود النائمين في مرآب للسيارات.



وذكرت "بي بي سي" أيضا أن بايدن سأل أيضا عما يمكن فعله لمساعدة أعضاء الحرس الوطني هؤلاء.



وأدى جو بايدن اليمين الدستورية رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية، يوم الأربعاء، بعد أسبوعين من قيام أنصار دونالد ترامب بأعمال شغب في مبنى الكابيتول،في محاولة لعدم الاعتراف ببايدن كفائز في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر.



ليتم بعد ذلك اتخاذ إجراءات أمنية مكثفة بمناسبة مراسم التنصيب.





المصدر : سبوتنك



