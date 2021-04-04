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مؤتمر صحفي للوقوف على مستجدات أحداث أمس

الأحد، 04-04-2021 12:25 م

أم تقتل ابنها بطريقة بشعة من أجل المال في أمريكا

شرطة امريكا


الوكيل الإخباري - أجبرت أم في ولاية تكساس الأميركية ابنها البالغ من العمر 6 أعوام على تناول جرعات زائدة من المخدرات، علّها تحصل على 100 ألف دولار من التأمين.

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وتواجه آشلي ماركس (25 عاما)، اتهاما بإعطاء طفلها مزيجا من المخدرات والأدوية، دون وصفة طبية، مما أدى إلى وفاته.


ومن بين هذه المواد الكوكايين ومادة الميثامفيتامين المنشطة التي تعطي الشعور بالنشوة.


وكان الطفل جايسون وشقيقته تكبره بعامين يعيشان مع جدهما عندما توفي.


وفي نيسان/أبريل 2020، لاحظ الجد أن الطفل يعاني من التقيؤ والهلوسة ولا يستطيع النوم.


وأعطت الأم خليط من المواد المخدرة وغيرها إلى الابن، بينما رفضت الابنة تناوله.
ولم يمر وقت طويل حتى فارق الطفل الحياة.


وأظهر تشريح الجثة أن الطفل توفي نتيجة وجود مواد مخدرة وأخرى أدوية تستوجب وصفة طبية في جسد الطفل.


وقال مدعون عامون في تكساس إن الأم أرادت الحصول على مبالغ تتيحها وثيقتي التأمين الخاصة بحياة ابنها، ويبلغ مجموعهما 100 ألف دولار.

 

سكاي نيوز


 




 

 


 

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