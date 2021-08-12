إصابة خمسة أشخاص بثلاثة حوادث منفصلة صباح اليوم

الوكيل الاخباري-

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قالت إدارة الدوريات الخارجية في تقريرها المروري اليوم الخميس إنها تتعامل مع حركة سير قوية ونشطة من المحافظات باتجاه العاصمة.وأضافت إن التركيز خلال الفترة الصباحية على انسيابية الحركة المرورية والمخالفات الخطرة التي لها أدوار كبيرة في وقوع الحوادث، لافتة إلى أنه تم ضبط مركبة “ديانا” بالقرب من الجامعة الهاشمية تقل 15 راكبا عن حمولتها المقررة.ونوه إلى أنه التعامل مع حادث تدهور في محافظة المفرق الذي نتج إصابة واحدة متوسطة، مشيرة إلى أنه تم التعامل حادث تدهور لمركبة على شارع الأردن الذي نتج إصابتين.وقالت إنه تم التعامل أيضا مع حادث تصادم بين مركبتين على شارع "المية" نتج عنه إصابتين.وذكرت أن أعلى سرعة تم ضبطها ليوم امس كانت على الطريق الصحراوي تعود لمركبة؛ إذ بلغت 173 كلم/ساعة.