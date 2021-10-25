إطلاق سراح متهم بقتل مغربي في تكساس بعد اعتقاله بساعات

الوكيل الإخباري - أكد موقع "راديو نفادا" الأمريكي أن الشرطة أطلقت سراح تيري تيرنر المتهم بقتل المغربي عادل الدغوغي في سيارته بولاية تكساس قبل أيام، وذلك بعد ساعتين من توقيفه.





اضافة اعلان

وذكر الموقع ذاته أنه "على الرغم من اعتقال المتهم، فقد قضى أقل من ساعتين رهن الاعتقال قبل أن يتم إطلاق سراحه".



وأشار إلى أن اعتقال المتهم يأتي بعد 11 يوما من مقتل الشاب المغربي، وهو تأخر أحبط عائلة الضحية وعددا من الهيئات، من بينها مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية.

وقال المدير التنفيذي للمجلس فايزان سيد، إنه "يرحب باعتقال المتهم"، متعهدا بالضغط من أجل تحقيق العدالة لعائلة الضحية ولكل العائلات في تكساس التي تأثرت بالعنف المسلح.



وفي ملابسات الحادث، تشير المعلومات إلى أن الشاب المغربي (31 عاما) توقف أمام منزل المتهم ليتحقق من جهاز GPS" على أرض قرب منزله، لكن تورنر هاجمه لفظيا قبل أن يطلق عليه النار، ويلفظ أنفاسه الأخيرة عقب نقله إلى المستشفى في أميركا.



والضحية حاصل على درجة الماجستير في التحليل المالي من جامعة جونسون أند ويلز بعد هجرته إلى الولايات المتحدة عام 2013.



من جهته، ادعى تورنر أنه "واجه سيارة مشبوهة أمام منزله"، حيث يستفيد المتهم من قانون "الوقوف على أرضك" في الولاية، والذي يقدم الدعم القانوني للأشخاص في حالات نادرة للدفاع عن النفس، بينها أن يدافع الشخص عن ممتلكاته الخاصة.

المصدر- لبنان 24