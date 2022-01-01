الألعاب النارية تودي بحياة رجل في النمسا خلال احتفالات العام الجديد

الوكيل الإخباري - لقي رجل/23 عاما/ حتفه، متأثرا بإصابته، عندما انفجرت إحدى الألعاب النارية، في النمسا، خلال الاحتفال بالعام الجديد.

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وذكرت وكالة الأنباء النمساوية "إيه.بي.إيه" اليوم السبت أن رجلا/21 عاما/ أصيب أيضا بشكل خطير.





وذكر التقرير أن الرجلين كانا قد التقيا بأشخاص آخرين، في حديقة، بمنطقة "كلاوسن ليوبولدسدورف" جنوب غربي فيينا، للاحتفال بالعام الجديد.





وأطلقوا ما تسمى بـ"قنابل الرصاص" ولكن لم تشتعل إحداها، فاقترب أربعة أشخاص منها، حيث انفجرت فيهم.



وذكرت الشرطة أن امرأة/19 عاما/ ورجلا آخر، أصيبا بشكل طفيف.

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