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الإثنين، 13-12-2021 11:27 ص

مصر ...وفاة عريس ليلة الحنة والتقرير الطبي يكشف السبب

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الوكيل الإخباري - توفي شاب مصري بمحافظة الشرقية ليلة الحنة ليتحول الفرح إلى مأتم ، وسط حزن كبير من أهالي وأقارب العروسين.

وفي التفاصيل التي أوردتها صحيفة اليوم السابع فقد اتشحت قرية بنى منصور التابعة لمركز أولاد صقر بالشرقية، بالسواد وتعالت الصرخات، بعدما انقلب فرح عائلة غبن لمأتم لوفاة العريس الشاب ليلة الحنة، حيث توفى محمد متولي على غبن، 25 سنة، الذي كان من المقرر إقامة حفل الحناء الثلاثاء والزفاف الأربعاء على عروسة التى عقد قرانه عليها منذ أيام.

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وأسرع الأهل بالفقيد إلى المستشفى، لتقديم له الإسعافات الأولية، الذى قرر تحويله إلى طوارئ مستشفى الزقازيق، إلا أنه توفي فور وصوله.


وكشف التقرير الأولي للحالة الصحية بتعرض العريس لهبوط حاد بالدورة الدموية أدى إلى وفاته.

 

المصدر - البيان 

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