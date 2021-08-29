حل لغز مقتل حسناء بغداد نورزان الشمري

الوكيل الإخباري - بعدما تصدرت قضية مقتل نورزان الشمري، وسائل التواصل الاجتماعي، على مدار اليومين الماضيين، نجحت السلطات العراقية، أخيرا، في حل لغز مقتل حسناء بغداد ، التي تعرضت للطعن قبل يومين، حيث كشفت وزارة الداخلية عن هوية الجاني بعد ساعات من ضبطه.

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من المتسبب في مقتل حسناء بغداد

وفي تفسيرها لـ مقتل حسناء بغداد ، ذكرت وزارة الداخلية العراقية، في بيان، أن قاتل الشابة نورزان الشمري، ذات الـ20 عاما، هو شقيقها بمساعدة شخصين آخرين يجري البحث عنهما والتحري من قبل عناصر الأمن العراقي.

وقال مدير العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية العراقية، اللواء سعد معن، إنه وبتوجيه من وزير الداخلية عثمان الغانمي، وبمتابعة من قبل وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة، تمكنت مديرية مكافحة إجرام بغداد، من حل لغز مقتل نورزان الشمري (حسناء بغداد)، وتمكنت من إلقاء القبض على القاتل، وهو شقيقها، بسبب مشاكل عائلية.

مقتل حسناء بغداد.. الجاني يعترف

وأضاف «مع أن المتهم هو من قام بطعنها والمتسبب الرئيسي في وفاتها، بالتعاون مع اثنين من أولاد عمها، مازال البحث جاريا عنهما، بعد أن توصلت القوات الأمنية إلى معرفة هويتهما، مشيرا إلى أن الجاني اعترف بجريمته وقتل شقيقته، واتخذت بحقه الإجراءات القانونية اللازمة».

وتمكنت قوة من مكافحة إجرام بغداد، يوم الجمعة، من إلقاء القبض على قاتل الشابة نورزان الشمري (حسناء بغداد).

فيديو يُظهر مقتل حسناء بغداد

وكان مقطع فيديو التقط بكاميرات محلية، أظهر 3 أشخاص ملثمون يطاردون الشابة نورزان الشمري، ويجهزون عليها طعنا بالسكاكين عند شارع أبي نواس وسط بغداد.

وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي حادث مقتل حسناء بغداد، وسط أنباء غير مؤكدة عن تعرضها للتحرش قبل مقتلها، وهو ما أثار تعاطفا كبيرا مع الفتاة، وغضبا كبيرا.

إلا أن وزارة الداخلية سرعان ما خرجت عقب مقتل حسناء بغداد مباشرة، لتستبعد فرضية تعرضها للتحرش أو أي اعتداء جنسي، وأكدت تشكيل لجنة أمنية لتعقب القتلة والوقوف على حقيقة مقتل حسناء بغداد، وهو ما حدث بالفعل وقبل مرور يومين على الحادثة.

المصدر - الوطن