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الإثنين، 07-11-2022 03:33 م

شاب ينهي حياته بمادة سامة لسبب غريب في مصر

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الوكيل الإخباري - أنهى شاب مصري، حياته بمادة سامة في محافظة الجيزة بمصر، حيث تم تحرير محضر بالواقعة وإحالته إلى النيابة المصرية لمباشرة التحقيق.

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وتعود الواقعة عندما ورد بلاغ للأجهزة الأمنية المصرية يفيد بالعثور على جثة شاب داخل منزله، حيث تبين أن الجثة لشاب يرتدي كامل ملابسه ولا توجد بها آثار ظاهرية.


وأوضحت التحريات أن المتوفى تناول مادة سامة، بسبب خلافه مع والدته ليدخل في حالة اكتئاب.

 

صحيفة صدى 

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