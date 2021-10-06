عدة إصابات في إطلاق نار بمدرسة ثانوية في تكساس - فيديو

الوكيل الإخباري - فتح رجل النار الأربعاء في مدرسة ثانوية في تكساس ما أدى إلى إصابة أشخاص عدة على ما ذكرت الشرطة ووسائل إعلام محلية في تكساس.



وكتبت شرطة أرلينغتون في تغريدة "نحن في موقع حادث إطلاق نار في مدرسة تيمبرفيو الثانوية".

اضافة اعلان



وذكر الفرع المحلي في تكساس لمحطة "ان بي سي" التلفزيونية أن إطلاق النار خلف "عدة" إصابات.



وقال جيم روس رئيس بلدية أرلينغتون لمحطة "ان بي سي"، "أصيب شخصان على الأقل" فيما الشرطة "تبحث عن المشتبه فيه" بإطلاق النار.

المصدر - البيان