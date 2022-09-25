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الأحد، 25-09-2022 10:40 ص

فأر يفترس وجه طفل في انجلترا

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الوكيل الإخباري-تُركت أم مصدومة بعد أن دخلت غرفة أبنها وكأنها ترى مشهدا من فيلم رعب، حيث رأت فأرا يعض وجه ابنها البالغ من العمر عامين وهو نائم.

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كانت الأم ، التي لم ترغب في الكشف عن هويتها ، تطعم مولودها الجديد عندما دخلت إلى مكان الحادث في منزلها المستأجر في انجلترا.

تم نقل الطفل إلى مستشفى ألدر هاي للأطفال ، بعد أن تركت لدغات الفئران الوحشية وجه الطفل مشوهة، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.


انتقلت الأم وأطفالها من منزلهم ويقيمون الآن مع العائلة بعد الحادث المروع، وتقول:" كان الأمر أشبه بشيء من كابوس أو فيلم رعب ، ما زلت أشعر بالصدمة بسبب الفئران".


وتكمل الأم المصدومة:"سمعت ابني البالغ من العمر عامين يبكي من سريره وعندما دخلت كان ملطخًا بالدماء، وسقطت على ركبتي في حالة صدمة ، ولم يكن لدي أي فكرة عما حدث حتى رأيت الفأر يجري أمامي".

وتضيف:"رآي ابني البالغ من العمر أربع سنوات كل شيء معي ، وكان يعاني من الكوابيس منذ ذلك الحين"، وقد تم تحويل ابنها إلى قسم الجراحة التجميلية والأمراض المعدية لكنه لم يحتاج إلى علاج. إنه يتعافى الآن في المنزل.

 



صدى البلد

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