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السبت، 30-03-2024 09:19 ص

فتاة تنتحر بعد مقتل خطيبها بطريقة مروعة في مصر

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الوكيل الإخباري - قررت جهات التحقيق المختصة في مصر نقل جثمان رحاب فتاة البراجيل التي أنهت حياتها بعد أسابيع من مقتل خطيبها على يد خطيبها السابق حزنا عليه، إلى مصلحة الطب الشرعي.

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وأمرت جهات التحقيق المصرية انتداب أحد الأطباء الشرعيين بالمشرحة لإجراء الصفة التشريحية لجثمان رحاب فتاة البراجيل، لبيان ما إذا كان يوجد شبهه جنائية في الوفاة من عدمه وبيان ما إذا كانت توجد ثمة إصابات حيوية في الجثمان من عدمه.


ونوهت جهات التحقيق إلى أنه في حالة وجد شبهة جنائية في وفاة رحاب فتاة البراجيل بيان تاريخ وسبب وكيفية حدوث الوفاة وبيان أيضا ما إذا كان يوجد ثمة أدوات استخدمت في إحداث تلك الإصابات والتي أودت بحياتها من عدمه مع بيان السبب المباشر المؤدي إلى الوفاة تحديدا.

 

 

روسيا اليوم

 

 

 


 




 

 


 

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