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الأحد، 24-07-2022 04:07 م

مصرع طفل بعد شربه مياه باردة في مصر

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الوكيل الإخباري-توفي طفل مصري لم يتجاوز العشر سنوات بعد تناوله ماء بارداً مباشرة وذلك أثناء لعبه بدراجته.

وحذر الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، من تناول الماء البارد أثناء الحر، وذلك بعد مصرع طفل صغير في الغربية بعد تناوله الماء المثلج، من أحد المبردات المنتشرة بالشوارع، أثناء لهوه بدراجته الهوائية  في الحر الشديد وفق موقع فيتو.

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وأرجع الدكتور جمال شعبان مصرع الطفل الصغير لما يسمى بالعصب الحائر، الذي ينشط عند تناول الماء البارد "المُثلج"، الذي يتسبب في بطء شديد في دقات القلب، وهبوط بالدورة الدموية.


وكتب الدكتور جمال شعبان تدوينة على الفيس بوك "س: هل تناول الماء المثلج في الجسم الساخن بسبب حرارة الصيف والرياضة أو المجهود البدني الزيادة يؤدي إلى سكتة قلبية؟ ج: فتش عن العصب الحائر"


وعن تحذيره من تناول الماء البارد قال الدكتور جمال شعبان "الماء البارد ينشط العصب الحائر، الذي يتسبب في بطء شديد في دقات القلب، الذي يؤدي إلي هبوط في الدورة الدموية وإغماء، لكن في هذه الحالة تحدث الوفاة". 


وعن مصرع الطفل الصغير بعد تناولة للماء المثلج أثناء لهوه في الحر الشديد قال جمال شعبان: "لأن الطفل غالبا كان يعاني من متلازمة اختلال كامن Concealed terminal dysrhythmia في كهرباء القلب تم تنشيطها". 


وأضاف شعبان "الاحتمال الثاني أن يكون aspiration الشرقة وتسرب الماء إلى الرئتين رحمه الله وتقبله شهيدا". 


الجدير بالذكر أن مدينة طنطا بمحافظة الغربية، شهدت واقعة غريبة، حيث لقي طفل، لم يتعد 10 سنوات، مصرعه لتناوله ماء بارد "مُثلج" من أحد المبردات المنتشرة بالشوارع، حيث كان الطفل يلهو بدراجته الهوائية  أثناء الحر الشديد، وتناول الماء لمثلج، ما أدى لإصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية، أدت لوفاته. 
ويدعى الطفل "سمير.م.ال"، مقيم بمنطقة سيجر التابعة لحي أول طنطا، توفي فور شربه ماء بارد "مُثلج" من مبرد مياه "كولدير"، أثناء الانتهاء من لهوه بدراجته الهوائية، في منطقة سيجر.

 

البيان

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