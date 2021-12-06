وفاة 3 أطفال أشقاء بانهيار منزل في مصر

الوكيل الإخباري-تسبب انهيار منزل من طابقين في منطقة تقع غرب محافظة بني سويف بمصر، في وفاة 3 أطفال أشقاء، وإصابة 9 آخرين من أفراد نفس الأسرة تم نقلهم إلى المستشفى.

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وفي التفاصيل، تلقت السلطات المختصة في بني سويف، "إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بانهيار منزل مكون من طابقين بالبلوك بعزبة أسعد وحش التابعة لمركز اهناسيا غرب المحافظة".



ووصلت سيارات الإسعاف التابعة لمرفق بنى سويف إلى المكان "وتبين أن الجثث لملك بريك مبروك 11 سنة وشقيقها (عبد الله) 8 سنوات، (وسيف) 12 سنة".

أما المصابون فذكر أنهم "أم هاشم هاشم عبد القادر 60 سنة مصابة بجروح وسحجات واشتباه كسر بالساق الأيمن، بريك مبروك صالح 40 سنة، مصاباً باشتباه كسر بالعمود الفقري، وسامح تامر ابو شهبه عامين، وأحمد وليد إبراهيم 4 شهور، وبريك مبروك صالح 36 سنة، وعبد العليم مبروك صالح 45 سنة، وايمان عثمان حمد 23 سنة، وأحمد جمال عاشور 3 سنوات، وفاطمة بريك صالح 30 سنة، وحسن حمد حسن 47 سنة".



كما جرى نقل جثث الأطفال الأشقاء الثلاثة "إلى مشرحة مستشفى أهناسيا المركزي تحت تصرف النيابة العامة، والمصابين إلى قسم الاستقبال لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة".



روسيا اليوم