الجمعة 18-03-2022
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الجمعة، 18-03-2022 12:16 م

ألمانيا تسجل أكبر عدد من الإصابات اليومية بكورونا منذ بداية الجائحة

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الوكيل الاخباري- أظهرت بيانات معهد كوخ لعلم الفيروسات، أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا ازداد بمقدار 297845 حالة خلال الساعات الـ24 الأخيرة، وهو أعلى مؤشر يومي منذ بداية الجائحة.

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وذكر المعهد، أن الرقم القياسي السابق لعدد الإصابات اليومية تم تسجيله أمس الخميس بعد رصد 294931 إصابة مؤكدة خلال يوم واحد، وفق ما نقلت وكالة تاس .
وبذلك بلغ إجمالي عدد الإصابات المؤكدة في ألمانيا منذ بداية الجائحة 18 مليوناً و287986 حالة.


كما سجلت السلطات الصحية الألمانية وفاة 226 شخصاً خلال الساعات الـ24 الأخيرة، لتصل حصيلة ضحايا الفيروس إلى 126646 شخصاً، فيما تعافى منه نحو 14 مليونا و323500 شخص.


وفي كانون الثاني الماضي، أصبح متحور "أوميكرون" لفيروس كورونا سلالة مهيمنة في ألمانيا.

 

بترا


 




 

 


 

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