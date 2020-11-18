الأربعاء 18-11-2020
الوكيل الاخباري

وفيات الأربعاء 18/11/2020

الصحة : إجراء جديد بعد إيعاز حكومي بسبب تفشي كورونا

البث المباشر لـ برنامج الوكيل

أجواء لطيفـــة اليوم

بريطانيا: 598 وفاة و 20051 إصابة جديدة بكورونا

تعليق الدوام في مديرية تربية لواء الكورة

تسجيل إصابات بكورونا في وزارة التخطيط

الوزير معن القطامين يكشف عن أمر دفاع جديد

الأشغال: تعليق الدوام في مركز الوزارة

تونس: 28 وفاة و1319 إصابة جديدة بكورونا




الأربعاء، 18-11-2020 07:44 ص

يستخدم لمرة واحدة

أميركا تجيز أول فحص منزلي ذاتي للكشف عن كورونا

غ
توضيحية


الوكيل الإخباري - سمحت إدارة الغذاء والدواء الأميركية، الثلاثاء، بإجراء أول فحص ذاتي لكوفيد-19 في المنزل يعطي نتيجة سريعة.

اضافة اعلان

والفحص الذي صنعته شركة "لوسيرا هيلث" عبارة عن فحص يستخدم لمرة واحدة للكشف عن فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد-19، حسبما ذكرت وكالة "رويترز".


وآلية استخدام ذلك، عن طريق وضع مسحة العينة التي تم جمعها ذاتيا في عبوة توضع بدورها في وحدة الاختبار.


وفي غضون 30 دقيقة أو أقل، يمكن قراءة النتيجة مباشرة من شاشة العرض المضيئة لوحدة الاختبار والتي توضح ما إذا كان الشخص إيجابيا أم سلبيا بالنسبة للفيروس التاجي.

 

المصدر : سكاي نيوز

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة




 




 

 


 

إقرأ ايضا
22515914

كندا تتخطى حاجز 306 الاف إصابة بكورونا منذ بداية الجائحة

كورونا-9-1583496549

الصين تسجل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا

صفر

مقاطعة أميركية تثير الحيرة والشكوك بعدم تسلل كورونا إليها

image

كوريا الجنوبية : حصيلة يومية قياسية للإصابات بكورونا

image

إصابة السيناتور الأمريكي تشاك غراسلي بكورونا

43a2694c-4456-4bb1-820c-03d7c970fcbf

الصين : نتائج مبشرة حول لقاح قابل للاستخدام الطارئ ضد كورونا

أخبار متعلقة
1

مدير الشركة المصنعة للقاح كورونا يتوقع عودة الحياة لطبيعتها الشتاء المقبل

dda8ef9d142c4be88c0ad89632899d47_18

روسيا تسجل لليوم الثاني أكثر من 22 ألف إصابة بكورونا

1593560904_315128_1593562394_noticia_normal_recorte1

الهند تطوّر فحصا سريعا ورخيصا للكشف عن كورونا

كورونا-وعمال-المصانع_20200416163312-1200x675

9 وفيات و214 إصابة جديدة بكورونا في الجزائر

تسقط-على-الهواء-مباشرةً...هل-كورونا-السبب؟-1110x564

إيطاليا تسجل 73 وفاة و9338 إصابة جديدة بكورونا

كورونا-في-قطر

السعودية: 16 وفاة و381 اصابة بكورونا