أميركا تجيز أول فحص منزلي ذاتي للكشف عن كورونا

الوكيل الإخباري - سمحت إدارة الغذاء والدواء الأميركية، الثلاثاء، بإجراء أول فحص ذاتي لكوفيد-19 في المنزل يعطي نتيجة سريعة.

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والفحص الذي صنعته شركة "لوسيرا هيلث" عبارة عن فحص يستخدم لمرة واحدة للكشف عن فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد-19، حسبما ذكرت وكالة "رويترز".



وآلية استخدام ذلك، عن طريق وضع مسحة العينة التي تم جمعها ذاتيا في عبوة توضع بدورها في وحدة الاختبار.



وفي غضون 30 دقيقة أو أقل، يمكن قراءة النتيجة مباشرة من شاشة العرض المضيئة لوحدة الاختبار والتي توضح ما إذا كان الشخص إيجابيا أم سلبيا بالنسبة للفيروس التاجي.

المصدر : سكاي نيوز

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