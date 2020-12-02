الأربعاء 02-12-2020
الوكيل الاخباري

البث المباشر لـ برنامج الوكيل

فرصة لأمطار غزيرة اليوم

وسط ترقب حذر ... هل يعود الطلبة الى مدارسهم الفصل الثاني ؟

الاعتداءات على الكوادر الطبية تتواصل ... رغم ضغوطات مرضى جائحة كورونا

ارتفاع متواصل بحالات الشفاء من فيروس كورونا في المملكة

والد حبيبه يروي تفاصيل رحلته سيراً على الاقدام من اربد لعمان لتأمين علاجها - فيديو

سلب صيدلية في الجبيهة

ما قصة صخرة ذيبان التي شغلت الاردنيين ؟ - صور

لبنان: 15 وفاة و 1511 إصابة جديدة بكورونا

ايطاليا: 785 وفاة و 19 ألف اصابة بكورونا

الأربعاء، 02-12-2020 07:02 ص

ارتفاع قياسي حاد

أميركا .. وفيات كورونا تجاوزت الـ 2500 خلال يوم واحد

ز
توضيحية


الوكيل الإخباري - سجلت الولايات المتحدة مساء الثلاثاء وفاة أكثر من 2500 شخص خلال الساعات الـ24 الماضية، جراء تفشي فيروس كورونا، في حصيلة يومية هي الأعلى منذ نهاية أبريل.

اضافة اعلان
 

وأظهرت البيانات أن عدد الإصابات ارتفع خلال اليوم الماضي، بواقع أكثر من 180 ألف إصابة جديدة، ما يرفع إجمالي الإصابات منذ بدء تفشي الوباء إلى أكثر من 63,7 مليون إصابة حتى الآن.

وبحسب بيانات جامعة "جونز هوبكنز"، الصادرة اليوم الأربعاء، تم تسجيل 2562 حالة وفاة ما يرفع الحصيلة إلى 270532 وفاة منذ بدء تفشي الوباء.

 

وتتصدر الولايات المتحدة قائمة الدول الأكثر تضررا نتيجة جائحة كورونا.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة




 




 

 


 

إقرأ ايضا
5fc6df584236044d864cc332

روسيا تقدم لقاح سبوتنيك V للأمم المتحدة اليوم

1-1397434

التحذير من موجة جوع في امريكا بسبب كورونا

bb35529b-98c3-431e-9a81-b3f3a59ab45c

الأمم المتحدة : قمة استثنائية لمواجهة كورونا

23d4d947-d286-4c61-847a-7fcdbb9b0f9a

مصر : ارتفاع في اعداد اصابات كورونا

5fc6b0ce4c59b710b87ab2ba

البحرين : لا وفيات بكورونا لليوم الخامس على التوالي

الفقر-وكورونا-في-أمريكا-اللاتينية-750x430

لبنان: 15 وفاة و 1511 إصابة جديدة بكورونا

أخبار متعلقة
فرنس

فرنسا .. 551 وفاة جديدة بكورونا

كوة

أميركا.. حصيلة إصابات كورونا تقترب من 10 ملايين إصابة

image (1)

تصريح جديد لمنظمة الصحة العالمية بشأن فيروس كورونا

عيبنات-كورونا

البحرين: 210 إصابات جديدة بكورونا

برا

البرازيل.. 179 وفاة جديدة بكورونا

ت

كورونا عالميا .. أكثر من 46 مليون مصاب بالفيروس