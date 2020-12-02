أميركا .. وفيات كورونا تجاوزت الـ 2500 خلال يوم واحد

الوكيل الإخباري - سجلت الولايات المتحدة مساء الثلاثاء وفاة أكثر من 2500 شخص خلال الساعات الـ24 الماضية، جراء تفشي فيروس كورونا، في حصيلة يومية هي الأعلى منذ نهاية أبريل.

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وأظهرت البيانات أن عدد الإصابات ارتفع خلال اليوم الماضي، بواقع أكثر من 180 ألف إصابة جديدة، ما يرفع إجمالي الإصابات منذ بدء تفشي الوباء إلى أكثر من 63,7 مليون إصابة حتى الآن.



وبحسب بيانات جامعة "جونز هوبكنز"، الصادرة اليوم الأربعاء، تم تسجيل 2562 حالة وفاة ما يرفع الحصيلة إلى 270532 وفاة منذ بدء تفشي الوباء.

وتتصدر الولايات المتحدة قائمة الدول الأكثر تضررا نتيجة جائحة كورونا.

المصدر : روسيا اليوم

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