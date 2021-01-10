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الأحد، 10-01-2021 01:48 م

من عائلة واحدة

إيران.. اكتشاف 4 إصابات بكورونا البريطاني المتحور

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توضيحية


الوكيل الإخباري - قال وزير الصحة الإيراني، سعيد نمكي، إنه تم في إيران مؤخرا إكتشاف أربع حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا البريطاني المتحور، ويجري الآن علاج حامليها.

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وأضاف نمكي، اليوم الأحد، في اجتماع بمقر مكافحة كورونا بمحافظة مازندران في شمال البلاد: "هؤلاء المرضى هم عائلة إيرانية تعيش في دولة أوروبية وصلت إلى البلاد أواخر الأسبوع الماضي".

وتابع قائلا: "على الرغم من أنهم أجروا اختبار PCR في البلد الذي جاءوا منه، إلا أنه بعد دخولهم الى إيران، تم اختبارهم، وبناء على المعلومات المقدمة إلى وزارة الصحة اليوم فإن نتائج اختباراتهم كانت إيجابية ومصابون بفيروس كورونا من النوع المتحور البريطاني".


وأضاف الوزير أن الفيروس البريطاني المتحور انتشر في معظم الدول الأوروبية، وأصبح أوروبيا إلى حد ما، وأننا وضعنا قيودا على دخول الأشخاص من هذه الدول إلى إيران، بما في ذلك إجراء الاختبار السلبي للفيروس.


وتابع، إنه " ومع ذلك فأننا نقوم باجراء اختبار PCR لجميع الأشخاص الذين يصلون إلى إيران من دول أوروبية ودول أخرى، ويتم عزلهم حتى تحديد النتيجة".


واشار وزير الصحة إلى اكتشاف حالة يشتبه بإصابتها بسلالة الفيروس البريطاني في محافظة مازندران، لكن نتائج الفحص الذي جرى لصاحبها كانت سلبية (أي غير مصاب).


وفيما يخص إنتاج اللقاح الإيراني قال الوزير إن اللقاح إنه سينتج بكميات كبيرة خلال الربيع المقبل وسيكون متاحا للجميع.
وأضاف أن الاختبار البشري لهذا اللقاح تم بنجاح في المرحلة الأولى، دون أي آثار جانبية، ويجري حاليا إجراء المرحلتين الثانية والثالثة من اختبار اللقاح الإيراني.

 

المصدر : روسيا اليوم

 

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