إيران تعلن عن موعد وصول اللقاح الروسي ضد كورونا

الوكيل الإخباري - أعلن محمود واعظي، مدير مكتب الرئيس الإيراني، أن أول شحنة من اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا ستصل إلى إيران قبل العاشر من فبراير/شباط القادم.

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وقال واعظي للتلفزيون الإيراني، اليوم الأربعاء: "سفيرنا في روسيا يعمل على الاتفاق. آمل أن يتم توقيعه اليوم أو غدا".



وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، إن "طهران وافقت على لقاح سبوتنيك V وتم تسجيله، والموافقة عليه من قبل سلطاتنا الصحية. ونأمل في المستقبل القريب أن نتمكن من شرائه وبدء الإنتاج المشترك أيضا".



وتصل فعالية "سبوتنيك V"، الذي يجري التطعيم به على جرعتين، إلى 91.4% حسب نتائج الاختبارات السريرية، مع الحماية بنسبة 100% من خطر الإصابة بحالات خطرة من العدوى.

المصدر : روسيا اليوم

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