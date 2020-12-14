الإثنين 14-12-2020
الوكيل الاخباري

توجيهات من رئيس الوزراء بشر الخصاونة

قرار حكومي بشأن المنسف بالكاسة

قرار لوزير الصحة نذير عبيدات - وثيقة

تحفيز الاقتصاد مسؤولية الحكومة

أساتذة وتلامذة

إغلاق طريقين بسبب الغبار الكثيف وتحذيرات

ايعاز من وزير التربية والتعليم بشأن الامتحانات

احباط تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة في المطار

لا عودة لدوام المدارس والجامعات بالاردن قبل هذا الموعد

اتصال مؤثر من مواطن عبر برنامج الوكيل ورسالة هامة للأردنيين - استمع

الإثنين، 14-12-2020 04:00 م

مشاكل في تبادل العملات

إيران: مشاورات مع روسيا والصين والهند لشراء لقاحات كورونا

1-1325593
من المصدر


الوكيل الإخباري - أعلنت المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية، سيما سادات لاري، أن بلادها أجرت مشاورات مع روسيا والصين والهند بشأن شراء لقاحات ضد فيروس كورونا.

اضافة اعلان
 

وأشارت، إلى أن هناك مشاكل في تبادل العملات لشراء هذه اللقاحات، بسبب العقوبات المفروضة على طهران.


وفي وقت سابق، ذكر رئيس المكتب الإعلامي للوزارة، كيانوش جهانبور، أن إيران تنظر في إمكانية شراء لقاحات روسية، بما فيها "سبوتنيك V"، فيما أكدت لاري، في تصريحاتها لوكالة "نوفوستي"، تعاون طهران مع موسكو فيما يتعلق باللقاحات المضادة لكورونا.


هذا وتعمل إيران أيضا على تطوير لقاح محلي ضد الفيروس. وتوقع جهانبور تصنيع اللقاح الإيراني الأول في الربيع المقبل. 

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة




 




 

 


 

إقرأ ايضا
2020-01-29T075039Z_810915395_RC2JPE94N0K9_RTRMADP_3_CHINA-HEALTH-EMIRATES

حصيلة جديدة لإصابات ووفيات كورونا في الإمارات

1586882945099154900

الصحة السعودية تُسجّل 125 إصابة جديدة بكورونا

1-1328108

اكتشاف مزيد من أعراض كورونا لدى الأطفال

gods-1607950319

هل فيروس كورونا له رائحة.. هكذا تصرفت الكلاب؟

5f21f32f3f737001697f2878

بيل غيتس: سأتلقى لقاح كورونا والأشهر الـ 4 - 6 المقبلة قد تكون الأسوأ

GettyImages-1266494637-1

كيف تعرف أنواع الحساسية التي تمنع تلقي لقاح كورونا

أخبار متعلقة
1120201612121836838819

الصين تسجل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا

de836581024e99e104fe72bd4166ec93

دراسة تكشف عن الأمراض التي تزيد من خطر الإصابة بمضاعفات كورونا

كورونا-9-1583496549

الصين تسجل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا

صين

الصين.. 15 إصابة جديدة بكورونا

صي

الصين .. 8 إصابات جديدة وافدة بكورونا

ن

الصين .. 13 إصابة جديدة بكورونا