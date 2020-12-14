إيران: مشاورات مع روسيا والصين والهند لشراء لقاحات كورونا

الوكيل الإخباري - أعلنت المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية، سيما سادات لاري، أن بلادها أجرت مشاورات مع روسيا والصين والهند بشأن شراء لقاحات ضد فيروس كورونا.



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وأشارت، إلى أن هناك مشاكل في تبادل العملات لشراء هذه اللقاحات، بسبب العقوبات المفروضة على طهران.



وفي وقت سابق، ذكر رئيس المكتب الإعلامي للوزارة، كيانوش جهانبور، أن إيران تنظر في إمكانية شراء لقاحات روسية، بما فيها "سبوتنيك V"، فيما أكدت لاري، في تصريحاتها لوكالة "نوفوستي"، تعاون طهران مع موسكو فيما يتعلق باللقاحات المضادة لكورونا.



هذا وتعمل إيران أيضا على تطوير لقاح محلي ضد الفيروس. وتوقع جهانبور تصنيع اللقاح الإيراني الأول في الربيع المقبل.



المصدر : روسيا اليوم

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