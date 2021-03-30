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الثلاثاء، 30-03-2021 08:39 ص

إيطاليا تدعو إلى النقاش حول الوثيقة الخضراء الخاصة بمتلقي لقاحات كورونا

ايطاليا
أرشيفية


الوكيل الإخباري - دعت إيطاليا إلى تسريع النقاش حول مسألة إصدار "الوثيقة الخضراء" لمتلقي لقاحات كورونا على المستويين الأوروبي والعالمي.

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وأعلن وزير الصحة الإيطالي روبرتو سبيرانتسا أن اجتماعا افتراضيا لوزراء الصحة لمجموعة الدول السبع الصناعية، ناقش مواضيع من بينها الصحة الرقمية ومسألة إصدار "الشهادات الخضراء" لمتلقي اللقاحات.


وأشارت وزارة الصحة في مذكرة عقب الاجتماع الافتراضي، إلى أن سبيرانتسا قال خلال مداخلته في الاجتماع: "نحتاج إلى تسريع النقاش حول "الوثيقة الخضراء" للتوصل إلى حل قبل الصيف، من أجل السماح بالتنقل بأمان أكبر".

وتسعى إيطاليا إلى استئناف النشاط السياحي قبل نهاية فصل الصيف القادم، حيث يساهم قطاع السياحة بحوالي 13% من الناتج المحلي الإجمالي.

 

روسيا اليوم



 




 

 


 

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