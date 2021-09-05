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الأحد، 05-09-2021 08:24 م

إيطاليا تسجل 5315 إصابة و49 وفاة جديدة بكورونا

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الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم الأحد، تسجيلها 5315 إصابة و49 وفاة جديدة بفيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد-19".

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وتشير الأرقام المسجلة اليوم إلى انخفاض في الوفيات والإصابات اليومية، مقارنة مع اليوم السابق الذي رصدت فيه 6157 إصابة و56 وفاة.


وتعتبر إيطاليا الدولة الـ12 في العالم من حيث حصيلة الإصابات بفيروس كورونا، والـ9 من حيث عدد الوفيات جراء الجائحة.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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