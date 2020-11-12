الخميس 12-11-2020
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الخميس، 12-11-2020 08:11 م

إيطاليا: 636 وفاة جديدة بكورونا

كورونا-12


الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الصحة الإيطالية اليوم الخميس، عن تسجيل 636 وفاة خلال 24 ساعة الأخيرة جراء وباء كوفيد-19، بينما تم تسجيل 37 الفا و979 اصابة جديدة بالفيروس.
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وارتفع العدد الاجمالي للضحايا، منذ بداية تفشي الفيروس في شباط الماضي، الى 43 ألفا و589 وفاة، وفق ما نقلت وكالة اكي الإيطالية للأنباء، فيما ارتفع العدد الكلي للمتعافين الى 387 ألفا و758، بعد أن تماثل 15 ألفا و645 للشفاء، وارتفع اجمالي الحالات الايجابية النشطة الى 635 ألفا و54 شخصا، ما يفوق 1 بالمئة من مجموع السكان في ايطاليا (حوالي 60 مليون نسمة).

 




 

 


 

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