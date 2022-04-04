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الإثنين، 04-04-2022 09:13 ص

ارسال أكثرمن ألفي كادر طبي إلى شنغهاي على خلفية التفشي الجديد لكورونا

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الوكيل الاخباري- أعلنت وزارة الدفاع الصينية، الإثنين، أن جيش التحرير الشعبي الصيني أرسل أكثر من 2000 متخصص طبي إلى شنغهاي، التي تم إغلاقها بسبب تفشي "كوفيد -19"، للمساعدة في أعمال مكافحة الجائحة.

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وقال بيان للوزارة بهذا الشأن: "أرسل الجيش أكثر من 2000 عامل طبي لمساعدة شنغهاي في أعمال مكافحة الجائحة"، مشيرا إلى أنه تم إرسال أطباء من سبع وحدات طبية تابعة للقوات البرية والقوات البحرية والقوات اللوجستية المشتركة، إلى شنغهاي، وهي ستشارك في إجراء اختبارات "بي سي أر"، وعلاج المصابين.

وكانت سلطات هذه المدينة الصينية الكبرى، حيث يعيش 24.9 مليون شخص، قد فرضت إغلاقا منذ 28 مارس، على خلفية التفشي الجديد لعدوى فيروس كورونا.

وبحسب سلطات المدينة المختصة، فإن الإغلاق ضروري لإجراء جولتين من الاختبارات الجماعية ومنع المزيد من انتشار المرض، وهذا سيجري على مرحلتين.

وكانت المرحلة الأولى من الإغلاق قد سرت من الساعة 05:00 بالتوقيت المحلي يوم 28 مارس حتى 05:00 يوم 1 أبريل في المناطق الواقعة شرق وجنوب نهر هوانغبو في المدينة.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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