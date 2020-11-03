اصابات كورونا تتجاوز 240 ألفا في كندا

الوكيل الاخباري- تجاوزت حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في كندا حاجز240 ألف حالة في البلاد منذ بداية تفشي الوباء.

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وقالت السلطات الصحية في بيان اليوم الثلاثاء، إن كندا سجلت حتى اليوم إجمالي 240263 حالة إصابة بكورونا، تعافى 200052 مريضا منهم، بينما بلغ عدد ضحايا الفيروس 10208 أشخاص .



وأشار البيان إلى أن المقاطعات الكندية الأربع الكبرى كيبيك وأونتاريو وألبرتا وبريتيش كولومبيا، سجلت اليوم 2986 إصابة جديدة بكورونا .



من جهته قال رئيس وزراء مقاطعة مانيتوبا بريان بليستر، إن المقاطعة تدرس فرض حظر مؤقت للتجول بعد وصول حالات الإصابة بكورونا فيها إلى 6375 حالة، موضحا أنه ناقش حظر التجول مع كبير مسؤولي الصحة العامة في المقاطعة كخيار للتخفيف من التجمعات الكبيرة والحد من ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس.

المصدر: بترا



