الأربعاء 04-11-2020
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الأربعاء، 04-11-2020 03:11 ص

اصابات كورونا تعود للارتفاع في مصر وتسجيل 197 حالة امس

فيروس-كورونا-في-مصر-2


الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية ليلة امس الثلاثاء، عن خروج 113 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 99765 حالة .

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وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 197 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 14 حالة جديدة.

 

المصدر - مصر العربية  


 




 

 


 

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