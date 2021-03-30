البيت الأبيض يحث لإطلاق مرحلة ثانية للبحث عن منشأ كورونا

الوكيل الإخباري - حث البيت الأبيض منظمة الصحة العالمية على اتخاذ خطوات إضافية لتحديد منشأ "كوفيد – 19"، عقب فشل تقريرها في تلبية توقعات الولايات المتحدة وحلفائها.



وقالت المتحدث باسم البيت الأبيض جين بساكي: "هناك مرحلة ثانية في هذه العملية، نعتقد أنه يجب أن يقودها خبراء دوليون ومستقلون".

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وأضافت: "يجب أن يكون لديهم وصول غير مقيد إلى البيانات.. يجب أن يكونوا قادرين على طرح أسئلة على الأشخاص الموجودين على الأرض في هذا الوقت".

وتابعت: "منظمة الصحة العالمية يمكن أن تتخذ مثل هذه الخطوة".



وأعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس في وقت سابق اليوم، أن "المنظمة لا تزال تدرس جميع روايات ظهور فيروس كورونا المستجد"، مشيرا إلى أن "مصدره لم يتم الكشف عنه حتى الآن".

المصدر : روسيا اليوم

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