التشيك .. 196 وفاة جديدة بكورونا

الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة التشيكية تسجيل 11549 إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس الجمعة، ليرتفع إجمالي الإصابات فيها إلى 403497 حالة.

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وبلغ إجمالي عدد الناجمة عن الفيروس، نحو 4330 حالة.



وسجلت الوزارة أيضا 196 وفاة جديدة وأجرت تعديلات على أعداد الأيام السابقة.

وشهدت البلاد أعلى معدل وفيات في أوروبا خلال الأسبوعين الماضيين وواحدا من أعلى معدلات الإصابة في القارة.

المصدر : روسيا اليوم

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