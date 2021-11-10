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الأربعاء، 10-11-2021 09:41 م

الجامعة العربية تشارك في مؤتمر وزاري حول جائحة كورونا

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الوكيل الاخباري - شارك الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، في المؤتمر الوزاري حول جائحة كورونا، الذي نظمته وزارة الخارجية الأميركية اليوم الأربعاء عبر تقنية الفيديو المرئي.

وصرح مصدر مسؤول بالأمانة العامة، أن مشاركة الأمين العام تعكس اهتمامه بالموضوعات المتعلقة بجائحة فيروس كورونا، التي يتطرق لها المؤتمر كسياسات التعافي، وتسريع عمليات التطعيم والتمويل المستدام لدعم النظم الصحية في أوقات الأوبئة والأزمات وغيرها.

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