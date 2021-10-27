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الأربعاء، 27-10-2021 07:57 ص

لجنة الطوارئ في منظمة الصحة العالمية: وباء كورونا لم ينته بعد

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الوكيل الإخباري - قالت لجنة الطوارئ في منظمة الصحة العالمية أمس الثلاثاء إن وباء كوفيد-19 "لم ينته بعد"، ودعت الدول إلى الاعتراف بجميع اللقاحات التي وافقت عليها الوكالة.

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تجتمع لجنة الطوارئ الخاصة بكوفيد-19 برئاسة الفرنسي ديدييه حسين كل ثلاثة أشهر لتقييم الوضع الوبائي.


بعد اجتماعها الأخير الأسبوع الماضي، أصدرت بيانًا الثلاثاء أكدت فيه أنه "في حين تم إحراز تقدم من خلال زيادة استخدام لقاحات وعلاجات ضد كوفيد-19، فإن تحليل الوضع الحالي ونمذجات التنبؤ تشير إلى أن الجائحة لم تنته بعد".


وهذه هي اللجنة نفسها التي نصحت في اجتماعها الثاني في 30 يناير 2020، المدير العام لمنظمة الصحة بإعلان حالة طوارئ صحية على صعيد العالم، وهي أعلى مستوى تأهب لمواجهة وباء وهو ما فعله.


وقالت اللجنة في بيانها الصادر الثلاثاء إنها قررت الأسبوع الماضي "بالإجماع أن الوباء لا يزال يشكل حدثًا استثنائيا يلحق الضرر بصحة السكان في العالم ويطرح تهديدا بمواصلة التفشي عالميا والتأثير على حركة التنقل و يتطلب استجابة دولية منسقة".

 

البيان


 




 

 


 

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